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Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 15:34
Пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте. У него не было даже аптечки Фото: пограничники оказали помощь раненому оккупанту в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники оказали помощь раненому российскому солдату в Бахмуте, бинтовали его прямо в окопе, в то время как рядом слышались взрывы. При себе у него не оказалось даже элементарных медсредств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники оказывают медицинскую помощь пленному россиянину. Кадры из Бахмута", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пограничник оказывает медицинскую помощь оккупанты в окопе, спрашивает, есть ли у него лекарства. Тот отрицательно машет головой.

"Что же вы божьи здесь делаете", - не выдерживая говорит пограничник. Затем он извлекает необходимое средство из своей аптечки, чтобы помочь оккупанту.

Как сообщалось, бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" спасли раненого мужчину в Бахмуте Донецкой области. Два российских снаряда попали в дом, мужчина истекал кровью и мог погибнуть.

Напомним, украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа оккупантов. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле.

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