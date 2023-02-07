Два снаряди прилетіли в будинок. ЗСУ врятували чоловіка у Бахмуті після обстрілу

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" врятували пораненого чоловіка у Бахмуті Донецької області. Два російських снаряди влучили в будинок, чоловік стікав кров'ю та міг загинути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Вчора російські окупанти продовжили штурмувати позиції українських армійців. Одночасно загарбники хаотично обстрілювали Бахмут з артилерійських систем. Два снаряди влучили у цивільний будинок, який зайнявся", - розповіли військові.

Бійці 93-ї бригади, що стали свідками обстрілу, пішли на допомогу. У сусідньому дворі голосила літня жінка. Її сину вибухом відірвало кисть і розтрощило ногу.

"Чоловік лежав у домі і стікав кров‘ю. Зв‘язку, аби викликати медиків, у людей не було, можливості відвезти пораненого до лікарні також", - додали бійці.

Тож, військові надали постраждалому чоловікові домедичну допомогу й організували евакуацію.