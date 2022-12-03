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Пограничники из миномета уничтожили дом с оккупантами в Донецкой области (видео)

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Донбасс, Суббота 03 декабря 2022 15:06
Пограничники из миномета уничтожили дом с оккупантами в Донецкой области (видео) Фото: пограничники уничтожили дом с оккупантами на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили дом, в котором скрывались оккупанты. Россиян накрыли из миномета в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Оккупантам в Донецкой области не удалось уйти от минометного огня пограничников! Бойцы уничтожили россиян в захваченном доме", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российские солдаты суетятся возле одного из домов в Донбассе. Уже в следующий момент здание взрывается вместе с оккупантами, которые в нем скрывались от атаки пограничников.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 3 декабря, ВСУ ликвидировали за сутки 510 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 90 600 военных.

Напомним, украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили с беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.

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