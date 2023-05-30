Прикордонники з мінометів ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові з мінометів атакували позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

"Не треба лазить, де не треба!", - пишуть прикордонники.

Військові з мінометів атакували групу окупантів на Бахмутському напрямку.

"Чергова зграйка загарбників уже не повернеться на рідні болота", - додали у ДПСУ.

Бої на Бахмутському напрямку

В Міноборони України повідомляли, що росіяни намагаються посилити свої підрозділи під Бахмутом. Водночас інтенсивність наступальних дій окупантів знизилась, адже вони замінюють "вагнерівців" на регулярні підрозділи.

Сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на сході тривають запеклі бої, та нашим захисникам вдається просуватися на Бахмутському напрямку.