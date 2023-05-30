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ЗСУ просуваються вперед. Сирський показав відео з околиць Бахмута

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Вівторок 30 травня 2023 12:26
ЗСУ просуваються вперед. Сирський показав відео з околиць Бахмута Ілюстративне фото: Сирський показав відео з околиць Бахмута (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході тривають запеклі бої, та нашим захисникам вдається просуватися на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога", - написав він.

Так, Сирський опублікував відео з околиць Бахмута. На ньому пулеметники "криють" ворожу посадку, щоб наші військові могли просуватися вперед.

Зазначимо, що при просуванні захисники мають бути особливо обережними, адже території можуть бути замінованими.

На відео видно, що наші бійці змогли закріпитися на бліндажах. Вони також показали окопи.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Вчора в Міноборони повідомляли, що росіяни намагаються посилити свої підрозділи під Бахмутом. Водночас інтенсивність наступальних дій окупантів знизилась, адже вони замінюють "вагнерівців" на регулярні підрозділи.

Раніше військово-політичний експерт групи Олександр Коваленко повідомляв РБК-Україна, що "вагнерівці" й справді можуть вийти з Бахмута, але не в повному складі.

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