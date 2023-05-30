Пограничники из минометов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении (видео)
Украинские военные из минометов атаковали позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Часть захватчиков удалось ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Не надо лазить, где не надо!", - пишут пограничники.
Военные из минометов атаковали группу оккупантов на Бахмутском направлении.
"Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота", - добавили в ГПСУ.
Бои на Бахмутском направлении
В Минобороны Украины сообщали, что россияне пытаются усилить свои подразделения под Бахмутом. В то же время интенсивность наступательных действий оккупантов снизилась, ведь они заменяют "вагнеровцев" регулярными подразделениями.
Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на востоке продолжаются ожесточенные бои, и нашим защитникам удается продвигаться на Бахмутском направлении.
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