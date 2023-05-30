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Пограничники из минометов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

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Донецкая область, Вторник 30 мая 2023 17:25
Пограничники из минометов ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении (видео) Фото: Украинские защитники (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные из минометов атаковали позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Не надо лазить, где не надо!", - пишут пограничники.

Военные из минометов атаковали группу оккупантов на Бахмутском направлении.

"Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота", - добавили в ГПСУ.

Бои на Бахмутском направлении

В Минобороны Украины сообщали, что россияне пытаются усилить свои подразделения под Бахмутом. В то же время интенсивность наступательных действий оккупантов снизилась, ведь они заменяют "вагнеровцев" регулярными подразделениями.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на востоке продолжаются ожесточенные бои, и нашим защитникам удается продвигаться на Бахмутском направлении.

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