Прикордонники в Харківській області знешкодили п'ять FPV-дронів. Один "відправлять" росіянам

Сили оборони України в Харківській області змогли знешкодити п'ять ворожих FPV-дронів. Один із них "відправлять" росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це результат роботи бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Вони знешкодили п'ять FPV-дронів окупантів у Харківській області. Четверо "пташок" були знищені в повітрі, ще одну - вдалося посадити.

Фото: Дрони (t.me/DPSUkr)

"Після розмінування вона буде повернута попереднім власникам у вигляді вибухового подарунка", - додали в ДПСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, тож загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну становили вже понад 408 тисяч солдатів.

А президент Володимир Зеленський заявив, що втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України.