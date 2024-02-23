Прикордонники в Харківській області знешкодили п'ять FPV-дронів. Один "відправлять" росіянам
Сили оборони України в Харківській області змогли знешкодити п'ять ворожих FPV-дронів. Один із них "відправлять" росіянам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Зазначається, що це результат роботи бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон".
Вони знешкодили п'ять FPV-дронів окупантів у Харківській області. Четверо "пташок" були знищені в повітрі, ще одну - вдалося посадити.
Фото: Дрони (t.me/DPSUkr)
"Після розмінування вона буде повернута попереднім власникам у вигляді вибухового подарунка", - додали в ДПСУ.
Сили оборони України знищують росіян
Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, тож загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну становили вже понад 408 тисяч солдатів.
А президент Володимир Зеленський заявив, що втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України.
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