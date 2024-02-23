Пограничники в Харьковской области обезвредили пять FPV-дронов. Один "отправят" россиянам

Силы обороны Украины в Харьковской области смогли обезвредить пять вражеских FPV-дронов. Один из них "отправят" россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что это результат работы бригады "Гвардии наступления "Стальной кордон".

Они обезвредили пять FPV-дронов оккупантов в Харьковской области. Четверо "птичек" были уничтожены в воздухе, еще одну - удалось посадить.

Фото: Дроны (t.me/DPSUkr)

"После разминирования она будет возвращена предыдущим владельцам в виде взрывного подарка", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, так что общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составляли уже более 408 тысяч солдат.

А президент Владимир Зеленский заявил, что потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины.