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Прикордонники в Харківській області ударом дрона знищили росіянина (відео)

Харківська область, П'ятниця 05 січня 2024 20:21
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Прикордонники в Харківській області ударом дрона знищили росіянина (відео) Архівне фото: Прикордонники в Харківській області ударом дрона знищили росіянина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили росіянина в Харківській області та знищили його ударом дрона-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Швидкий політ - точний "приліт", - йдеться в повідомленні.

Прикордонникам вдалося за допомогою дрона-камікадзе ліквідувати російського загарбника, який тинявся поблизу своїх же позицій.

У ДПСУ уточнили, що це сталося в Харківській області.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 арсистем та 40 одиниць автотехніки.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки ворога.

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