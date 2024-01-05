ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники в Харьковской области ударом дрона уничтожили россиянина (видео)

Харьковская область, Пятница 05 января 2024 20:21
UA EN RU
Пограничники в Харьковской области ударом дрона уничтожили россиянина (видео) Архивное фото: Пограничники в Харьковской области ударом дрона уничтожили россиянина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили россиянина в Харьковской области и уничтожили его ударом дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Быстрый полет - точный "прилет", - говорится в сообщении.

Пограничникам удалось с помощью дрона-камикадзе ликвидировать российского захватчика, который слонялся вблизи своих же позиций.

В ГПСУ уточнили, что это произошло в Харьковской области.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 арсистем и 40 единиц автотехники.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация прикордонники Война в Украине харков пограничная служба
NEWS
Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму
Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта