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Прикордонники в Харківській області дронами "розбили" два бліндажі росіян (відео)

Харківська область, Четвер 01 лютого 2024 22:29
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Прикордонники в Харківській області дронами "розбили" два бліндажі росіян (відео) Архівне фото: Прикордонники в Харківській області дронами "розбили" два бліндажі росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області знищили два ворожі бліндажі за допомогою дронів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Успішний рейд у лігво окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці в Харківській області "розбили" бліндаж і позашляховик ворога.

Це результати прикордонної аеророзвідки бригади "Гвардії наступу".

Сили оборони України знищують росіян

Українські військові за минулу добу ліквідували одну тисячу російських загарбників. Всього Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки та 233 ворожих дронів різних типів.

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