Прикордонники в Харківській області за допомогою дрона знищили ворожий РЕБ (відео)

"Майстерність прикордонників: мінус дві ворожі цілі на одній вежі", - йдеться в заяві.

У Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий рубіж" вразили ворожий РЕБ, який заважав їм якісно працювати.

"А другим вильотом дрона-камікадзе знищено комплекс спостереження "Муром-М", прикривати який окупантам уже було нічим", - додали в ДПСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 січня, склали 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 13 ББМ та 49 артсистем ворога.

Також Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.