Пограничники в Харьковской области с помощью дрона уничтожили вражеский РЭБ (видео)

"Мастерство пограничников: минус две вражеские цели на одной башне", - говорится в заявлении.

В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" поразили вражеский РЭБ, который мешал им качественно работать.

"А вторым вылетом дрона-камикадзе уничтожен комплекс наблюдения "Муром-М", прикрывать который оккупантам уже было нечем", - добавили в ГПСУ.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.