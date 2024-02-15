Прикордонники FPV–дроном знищили міномет росіян (відео)

На опублікованому відео видно одну з позицій окупантів. Там росіяни облаштували вогневу точку з мінометом і вели обстріл по позиціях українських військових.

Наші прикордонники прицілились по росіянах та вдарили по їх позиції FPV-дроном. В Результаті цього було знищено міномет окупантів, а самі росіяни ймовірно отримали поранення.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 83 бойові зіткнення. Ворог завдав понад 100 ударів з авіації і продовжує штурмувати Авдіївку та низку прилеглих населених пунктів.

Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, окупанти намагаються просунутися під Бахмутом та займають понад 15% Авдіївки. Крім того, на фронті тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та на заході Запорізької області.

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