Пограничники FPV-дроном уничтожили миномет россиян (видео)

На опубликованном видео видна одна из позиций оккупантов. Там россияне обустроили огневую точку с минометом и вели обстрелы по позициям украинских военных.

Наши пограничники прицелились по россиянам и ударили по их позиции FPV-дроном. В результате этого был уничтожен миномет оккупантов, а сами россияне вероятно получили ранения.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Враг нанес более 100 ударов из авиации и продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов.

В частности, как уточняют в Институте изучения войны, оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и занимают более 15% Авдеевки. Кроме того, на фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск – Сватово – Кременная и на западе Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.