Пограничники FPV-дроном уничтожили миномет россиян (видео)

Украинские пограничники с первых дней полномасштабного вторжения в своей борьбе против россиян используют беспилотники. Благодаря дронам удалось уничтожить большое количество врага и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
На опубликованном видео видна одна из позиций оккупантов. Там россияне обустроили огневую точку с минометом и вели обстрелы по позициям украинских военных.
Наши пограничники прицелились по россиянам и ударили по их позиции FPV-дроном. В результате этого был уничтожен миномет оккупантов, а сами россияне вероятно получили ранения.
В Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Враг нанес более 100 ударов из авиации и продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов.
В частности, как уточняют в Институте изучения войны, оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и занимают более 15% Авдеевки. Кроме того, на фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск – Сватово – Кременная и на западе Запорожской области.
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