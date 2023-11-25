Прикордонники з дронів завдали нищівного удару по окупантах під Сватовим (відео)

"На Сватівському напрямку прикордонники мобільного підрозділу "ДОЗОР" ударними дронами знищили 5 одиниць ворожої техніки, серед якої БТР та ББМ, також у повітря злетіли 2 склади боєкомплекту", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за даними прикордонників, пошкоджено САУ, БРДМ, ББМ, 3 легкових авто, вантажівку УРАЛ, а ще нанесено вогневого ураження по укриттях загарбників.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 30 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області. Підрозділи ракетних військ вразили 2 артилерійські засоби та логістичний центр противника.

Зокрема, ЗСУ продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 23 та 24 листопада і, як повідомляється, просунулися. Також продовжували контрнаступні операції у західній частині Запорізької області та підтвердили успіхи. Українські сили продовжували наступальні операції у Мелітопольському напрямі