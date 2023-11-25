Пограничники с дронов нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово (видео)

Украинские пограничники устроили массированный удар по позициям оккупантов на Сватовском направлении. Помогли им в этом дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На Сватовском направлении пограничники мобильного подразделения "ДОЗОР" ударными дронами уничтожили 5 единиц вражеской техники, среди которой БТР и ББМ, также в воздух взлетели 2 склада боекомплекта", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным пограничников, повреждены САУ, БРДМ, ББМ, 3 легковых авто, грузовик УРАЛ, а еще нанесено огневое поражение по укрытиям захватчиков.
По данным Генштаба, украинские военные отразили 30 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.
В частности, ВСУ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 и 24 ноября и, как сообщается, продвинулись. Также продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и подтвердили успехи. Украинские силы продолжали наступательные операции в Мелитопольском направлении.
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