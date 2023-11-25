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Пограничники с дронов нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово (видео)

Фото: пограничники с дронов нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники устроили массированный удар по позициям оккупантов на Сватовском направлении. Помогли им в этом дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Сватовском направлении пограничники мобильного подразделения "ДОЗОР" ударными дронами уничтожили 5 единиц вражеской техники, среди которой БТР и ББМ, также в воздух взлетели 2 склада боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным пограничников, повреждены САУ, БРДМ, ББМ, 3 легковых авто, грузовик УРАЛ, а еще нанесено огневое поражение по укрытиям захватчиков.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 30 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

В частности, ВСУ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 и 24 ноября и, как сообщается, продвинулись. Также продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и подтвердили успехи. Украинские силы продолжали наступательные операции в Мелитопольском направлении.

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ДПСУ