UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники дронами знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку (відео)

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою дронів продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку, зокрема на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Скидами з безпілотників та влучаннями FPV-дронів прикордонники знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку", - йдеться в дописі під відео.

Серед знищених цілей - укриття окупантів, два автомобілі. Також пошкоджено дві гаубиці Д-30 і гармату-гаубицю Д-20.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, за минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 21 ББМ, 42 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 606 490 окупантів..

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна службаВійна в УкраїніПрикордонникиДрони