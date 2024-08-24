Прикордонники дронами знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, за минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 21 ББМ, 42 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 606 490 окупантів..

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