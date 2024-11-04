Пограничники дронами уничтожили огневые позиции россиян на Волчанском направлении (видео)
Украинские пограничники с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских оккупантов на Волчанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщили в ГПСУ, разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с Vampire по вражеским целям.
Под огонь попали укрытия российских захватчиков, их огневые позиции, средства РЭР и грузовик.
Потери России в войне
По данным Генштаба, общие потери России с начала полномасштабной войны превысили 700 тысяч военных.
За прошедшие сутки, 3 ноября, российские войска потеряли 1300 солдат.
Также вчера ВСУ уничтожили 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем и другую технику врага.
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