Пограничники дронами уничтожили огневые позиции россиян на Волчанском направлении (видео)

Украинские пограничники с помощью ударных дронов уничтожили огневые позиции и средства радиоэлектронной разведки российских оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщили в ГПСУ, разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" нанесли поражение FPV-дронами и сбросами с Vampire по вражеским целям. Под огонь попали укрытия российских захватчиков, их огневые позиции, средства РЭР и грузовик.