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Прикордонники з дрона скинули гранату і ліквідували окупанта під Бахмутом (відео)

Бахмутський район, Середа 23 серпня 2023 20:51
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Прикордонники з дрона скинули гранату і ліквідували окупанта під Бахмутом (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України скинули гранату і ліквідували російського військового в окопі під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Пекельні печеньки до вечірнього чаю окупантам від прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що БпЛА виявив ворожий спостережний пункт неподалік Бахмута. Аби завадити "пташці" проводити розвідку, один із загарбників вирішив зробити кілька пострілів у бік дрона, проте не влучно.

"Успішнішими були аеророзвідники, які скинули йому на голову гранату. Окупант ліквідований", - додали у ДПСУ.

Ситуація біля Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України минулого тижня звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові мають локальні успіхи південніше Бахмута.

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