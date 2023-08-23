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Пограничники с дрона сбросили гранату и ликвидировали оккупанта под Бахмутом (видео)

Бахмутский район, Среда 23 августа 2023 20:51
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Пограничники с дрона сбросили гранату и ликвидировали оккупанта под Бахмутом (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сбросили гранату и ликвидировали российского военного в окопе под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Адские печеньки к вечернему чаю оккупантам от пограничников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА обнаружил вражеский наблюдательный пункт неподалеку Бахмута. Чтобы помешать "птичке" проводить разведку, один из захватчиков решил сделать несколько выстрелов в сторону дрона, однако не точно.

"Более успешными были аэроразведчики, которые сбросили ему на голову гранату. Оккупант ликвидирован", - добавили в ГПСУ.

Ситуация возле Бахмута

Стоит отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины на прошлой неделе освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имеют локальные успехи южнее Бахмута.

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