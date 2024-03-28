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Прикордонники за допомогою дронів знищили ворожий РЕБ у Харківській області (відео)

Харківська область, Четвер 28 березня 2024 16:39
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Прикордонники за допомогою дронів знищили ворожий РЕБ у Харківській області (відео) Фото: прикордонники за допомогою дронів знищили ворожий РЕБ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою дронів знищили російський комплекс РЕБ у Харківській області. Процес зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Абсолютно безпорадним виявився РЕБ окупантів перед аерозвідниками Харківського прикордонного загону. Здавалося, мав би наші БПЛА глушити, але куди там!", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку аеророзвідка видивилася ворожий РЕБ, після чого озброєні дрони кількома скидами систему знищили вщент.

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, українські захисники відбили 27 атак ворога на Новопавлівському напрямку. На Авдіївському напрямі ЗСУ відбили 14 атак. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно просунулися в межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівці (на захід від Авдіївки).

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга 28 березня склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 автомобілів та 32 артсистеми.

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