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Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії

Середа 07 лютого 2024 18:00
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Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії Фото: Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

На березі річки Прут знайшли тіло жителя Харківської області, який хотів потрапити до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Намагався потрапити до Румунії, перетинаючи Тису, - тіло чоловіка виявили на березі річки", - йдеться в заяві.

Зазначається, що про загиблого поінформували прикордонників румунські колеги.

Фото: Річка (facebook.com/DPSUkraine)

Він виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області. Тіло знайшли навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига" на березі річки Прут.

Прикордонники вкотре застерігають українців про те, що річкова ділянка Тиси небезпечна для життя та здоров'я. Людей закликають утриматися від незаконних подорожей.

Виїзд за кордон

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян діє військовий стан та оголошено мобілізацію. У зв'язку з цим чоловікам призовного віку заборонено виїзд за кордон. Також влада передбачила низку винятків.

Військовозобов'язані чоловіки вже неодноразово намагалися незаконно перетинати кордон для ухилення від мобілізації.

Наприклад, нещодавно українські прикордонники зловили групу "ухилянтів", які намагалися втекти з України до Угорщини на надувному човні.

Також повідомлялось, що українець намагався самостійно переткнути кордон та виїхати до Угорщини, проте під час переправляння через Тису в нього виникли труднощі, через що він звернувся по допомогу до рятувальників.

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