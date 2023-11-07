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Прикордонники з антидронової рушниці знищили чотри дрони РФ (фото)

Фото: прикордонники з антидронової рушниці знищили чотри дрони РФ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили чотири дрони російських військ на Запорізькому напрямку. Один з них бійці будуть використовувати вже проти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники знешкодили 4 ворожих FPV-дрони на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

 

Як зазначили прикордонники, під дією антидронової рушниці три БПЛА втратили керування та здетонували під час приземлення.

"Ще один залишився неушкодженим і після незначного технічного обслуговування використовуватиметься вже нашими бійцями", - додали в прикордонних військах.

Втрати дронів РФ у війні

Зазначимо, що за останню добу українські сили оборони знищили три БПЛА противника. З початку війни ЗСУ "приземлили" понад 5500 російських дронів.

При цьому, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідав представник ГУР Андрій Юсов, зараз Росія може виробляти по кілька десятків дронів-камікадзе на місяць. Але ці цифри далекі від запланованого. Також Кремль продовжує розвивати виробництво дронів у Татарстані.

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дрониДПСУ