Прикордонники з антидронової рушниці знищили чотри дрони РФ (фото)

Українські прикордонники знищили чотири дрони російських військ на Запорізькому напрямку. Один з них бійці будуть використовувати вже проти окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Прикордонники знешкодили 4 ворожих FPV-дрони на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили прикордонники, під дією антидронової рушниці три БПЛА втратили керування та здетонували під час приземлення.
"Ще один залишився неушкодженим і після незначного технічного обслуговування використовуватиметься вже нашими бійцями", - додали в прикордонних військах.
Зазначимо, що за останню добу українські сили оборони знищили три БПЛА противника. З початку війни ЗСУ "приземлили" понад 5500 російських дронів.
При цьому, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідав представник ГУР Андрій Юсов, зараз Росія може виробляти по кілька десятків дронів-камікадзе на місяць. Але ці цифри далекі від запланованого. Також Кремль продовжує розвивати виробництво дронів у Татарстані.
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