Пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (фото)

"Пограничники обезвредили 4 вражеских FPV-дрона на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, под действием антидронового ружья три БПЛА потеряли управление и сдетонировали во время приземления.

"Еще один остался невредимым и после незначительного технического обслуживания будет использоваться уже нашими бойцами", - добавили в пограничных войсках.

Потери дронов РФ в войне

Отметим, что за последние сутки украинские силы обороны уничтожили три БПЛА противника. С начала войны ВСУ "приземлили" более 5500 российских дронов.

При этом, как ранее в интервью РБК-Украина рассказывал представитель ГУР Андрей Юсов, на данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов. Также Кремль продолжает развивать производство дронов в Татарстане.