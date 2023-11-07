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Пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (фото)

Фото: пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили четыре дрона российских войск на Запорожском направлении. Один из них бойцы будут использовать уже против оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники обезвредили 4 вражеских FPV-дрона на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

 

Как отметили пограничники, под действием антидронового ружья три БПЛА потеряли управление и сдетонировали во время приземления.

"Еще один остался невредимым и после незначительного технического обслуживания будет использоваться уже нашими бойцами", - добавили в пограничных войсках.

Потери дронов РФ в войне

Отметим, что за последние сутки украинские силы обороны уничтожили три БПЛА противника. С начала войны ВСУ "приземлили" более 5500 российских дронов.

При этом, как ранее в интервью РБК-Украина рассказывал представитель ГУР Андрей Юсов, на данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов. Также Кремль продолжает развивать производство дронов в Татарстане.

 

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