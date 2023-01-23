У прикордонних областях РФ пролунали вибухи: влада скаржиться на "обстріл"

За їхньою інформацією, вибухи в Курській області сьогодні вдень пролунали у низці прикордонних населених пунктів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Знеструмлено кілька населених пунктів району: села Волфіно та Попово-Лежачи, селища Тьоткіне та Краснооктябрський. Бригади вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу: електропостачання буде відновлено у найкоротші терміни", - заявляв після інциденту.

При цьому на в Бєлгородській області жителі Борисівського району вже сьогодні ввечері "почули гучні звуки". Докладніші деталі інциденту поки не розкривають.