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У прикордонних областях РФ пролунали вибухи: влада скаржиться на "обстріл"

Ілюстративне фото: у прикордонних областях РФ пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 січня, у Курській та Бєлгородській областях РФ місцеві жителі почули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, вибухи в Курській області сьогодні вдень пролунали у низці прикордонних населених пунктів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Знеструмлено кілька населених пунктів району: села Волфіно та Попово-Лежачи, селища Тьоткіне та Краснооктябрський. Бригади вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу: електропостачання буде відновлено у найкоротші терміни", - заявляв після інциденту.

При цьому на в Бєлгородській області жителі Борисівського району вже сьогодні ввечері "почули гучні звуки". Докладніші деталі інциденту поки не розкривають.

Нагадаємо, сьогодні опівдні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв про роботу ППО.

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