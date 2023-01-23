У прикордонних областях РФ пролунали вибухи: влада скаржиться на "обстріл"

Сьогодні, 23 січня, у Курській та Бєлгородській областях РФ місцеві жителі почули гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їхньою інформацією, вибухи в Курській області сьогодні вдень пролунали у низці прикордонних населених пунктів.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Знеструмлено кілька населених пунктів району: села Волфіно та Попово-Лежачи, селища Тьоткіне та Краснооктябрський. Бригади вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу: електропостачання буде відновлено у найкоротші терміни", - заявляв після інциденту.
При цьому на в Бєлгородській області жителі Борисівського району вже сьогодні ввечері "почули гучні звуки". Докладніші деталі інциденту поки не розкривають.
Нагадаємо, сьогодні опівдні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв про роботу ППО.
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