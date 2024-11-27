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За прикладом України. У В'єтнамі модернізували танки Т-54 екранами від дронів

Середа 27 листопада 2024 16:02
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За прикладом України. У В'єтнамі модернізували танки Т-54 екранами від дронів Ілюстративне фото: танк Т-54 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В'єтнамські військові модернізують свої застарілі танки Т-54 за прикладом України. Вони встановлюють саморобну броню для захисту від безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Як пише видання, таким чином у В'єтнамі також намагаються захистити танки від можливої атаки дронів. Такі імпровізовані броньовані екрани, відомі як "захисні клітки", встановлюються зверху і з боків Т-54. Ймовірно, В'єтнам захищає танки за прикладом України.

Нова броня складається з металевих решіток, призначених для зменшення загрози від ударних дронів. Однак ці клітки мають обмежену ефективність проти протитанкових керованих ракет або великих боєприпасів, скинутих з військових дронів. Екрани дають певний рівень захисту від менших бомб, скинутих з дронів, і прямих атак з дронів з видом від першої особи. Але не забезпечують всебічного захисту від бокових атак з боку інших систем озброєнь.

Такі дії в'єтнамської армії свідчать про зростаючий вплив війни з використанням безпілотників і необхідність інноваційних контрзаходів. Зокрема, зусилля В'єтнаму щодо підвищення живучості танків Т-54 відображають виклики, з якими стикаються військові в усьому світі, адаптуючись до сучасної війни.

Раніше ми писали про те, що Сполучені Штати Америки передали Україні танки Abrams без модернізованої броні. Саме тому українські військові були змушені шукати альтернативу.

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