По примеру Украины. Во Вьетнаме модернизировали танки Т-54 экранами от дронов

Вьетнамские военные модернизируют свои устаревшие танки Т-54 по примеру Украины. Они устанавливают самодельную броню для защиты от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Как пишет издание, таким образом во Вьетнаме также пытаются оградить танки от возможной атаки дронов. Такие импровизированные бронированные экраны, известные как "защитные клетки", устанавливаются сверху и по бокам Т-54. Вероятно, Вьетнам защищает танки по примеру Украины.

Новая броня состоит из металлических решеток, предназначенных для уменьшения угрозы от ударных дронов. Однако эти клетки имеют ограниченную эффективность против противотанковых управляемых ракет или больших боеприпасов, сброшенных с военных дронов. из дронов с видом от первого лица. Но не обеспечивают всесторонней защиты от боковых атак со стороны других систем. вооружений.

Такие действия вьетнамской армии свидетельствуют о растущем влиянии войны с использованием беспилотников и необходимости инновационных контрмер. В частности, усилия Вьетнама по повышению живучести танков Т-54 отражают вызовы, с которыми сталкиваются военные по всему миру, адаптируясь к современной войне.