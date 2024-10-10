За прикладом України: Латвія дозволила мобілізувати в армію іноземних добровольців

Уряд Латвії остаточно ухвалив поправки до закону про військову службу. Вони дозволять громадянам іноземних країн служити в латвійській армії в разі мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Згідно з новими правилами, у разі часткової або загальної мобілізації в Латвії до її збройних сил можуть добровольцями приєднатися громадяни держав-членів Європейського Союзу, НАТО, Європейської асоціації вільної торгівлі та громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії та України.
Раніше це було заборонено.
У правках вказано, що іноземець, який прагне служити в армії Латвії, не повинен бути штатним або позаштатним співробітником закордонної служби безпеки, розвідки або контррозвідки, агентом, резидентом або власником конспіративної квартири.
"Досвід України показує, що у збройних силах можуть ефективно воювати і громадяни інших країн, зазначили в міністерстві оборони", - пише видання.
Наразі у Латвії є обов'язковою строкова військова служба для чоловіків віком від 18 до 27 років. Її термін складає 11 місяців.
Станом на 2024 рік, жінки можуть проходити строкову службу на добровільній основі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з вересня в Латвії розпочнуться військові навчання з арміями країн-членів НАТО.
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