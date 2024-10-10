За прикладом України: Латвія дозволила мобілізувати в армію іноземних добровольців

Згідно з новими правилами, у разі часткової або загальної мобілізації в Латвії до її збройних сил можуть добровольцями приєднатися громадяни держав-членів Європейського Союзу, НАТО, Європейської асоціації вільної торгівлі та громадяни Австралії, Бразилії, Нової Зеландії та України.

Раніше це було заборонено.

У правках вказано, що іноземець, який прагне служити в армії Латвії, не повинен бути штатним або позаштатним співробітником закордонної служби безпеки, розвідки або контррозвідки, агентом, резидентом або власником конспіративної квартири.

"Досвід України показує, що у збройних силах можуть ефективно воювати і громадяни інших країн, зазначили в міністерстві оборони", - пише видання.