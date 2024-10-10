По примеру Украины: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев

Согласно новым правилам, в случае частичной или общей мобилизации в Латвии в ее вооруженные силы могут добровольцами присоединиться граждане государств-членов Европейского Союза, НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли и граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

Раньше это было запрещено.

В правках указано, что иностранец, стремящийся служить в армии Латвии, не должен быть штатным или внештатным сотрудником заграничной службы безопасности, разведки или контрразведки, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры.

"Опыт Украины показывает, что в вооруженных силах могут эффективно воевать и граждане других стран, указали в министерстве обороны", - пишет издание.