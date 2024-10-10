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По примеру Украины: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев

Иллюстративное фото: Латвия разрешила мобилизовать в армию иностранных добровольцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство Латвии окончательно приняло поправки к закону о военной службе. Они разрешат гражданам иностранных стран служить в латвийской армии в случае мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Согласно новым правилам, в случае частичной или общей мобилизации в Латвии в ее вооруженные силы могут добровольцами присоединиться граждане государств-членов Европейского Союза, НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли и граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

Раньше это было запрещено.

В правках указано, что иностранец, стремящийся служить в армии Латвии, не должен быть штатным или внештатным сотрудником заграничной службы безопасности, разведки или контрразведки, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры.

"Опыт Украины показывает, что в вооруженных силах могут эффективно воевать и граждане других стран, указали в министерстве обороны", - пишет издание.

Срочная служба в Латвии

В Латвии обязательна срочная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Ее срок составляет 11 месяцев.

По состоянию на 2024 год женщины могут проходить срочную службу на добровольной основе.

Напомним, ранее стало известно, что с сентября в Латвии начнутся военные учения с армиями стран-членов НАТО.

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