За прикладом "Реала". "Барселона" підписала вундеркінда з Бразилії

18-річний форвард погодився переїхати до Європи. Перспективний виконавець у березні дебютував у складі збірної Бразилії.

Вітор Роке підписав із "Барсою" контракт на 7 років. Переїзд на "Камп Ноу" відбудеться перед сезоном 2024/25. Трансфер коштуватиме каталонцям орієнтовно 40 млн євро. До тих пір нападник продовжить виступи в бразильській Серії А.

"Барселона", вочевидь, вирішила наслідувати трансферну модель мадридського "Реала". Королівський клуб упродовж останніх сезонів зосередився на купівлі перспективних футболістів із різних куточків планети. Зокрема, на "Бернабеу" переїхали француз Камавінга та бразильці Вінісіус і Родріго.

У нинішньому сезоні Вітор Роке провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів. Центфорвард оформив голи в чемпіонаті та Кубку Бразилії, Копа Лібертадорес і чемпіонаті штату Парана. Нинішній сезон – третій для нього на професіональному рівні.