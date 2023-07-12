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За прикладом "Реала". "Барселона" підписала вундеркінда з Бразилії

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Барселона, Середа 12 липня 2023 15:28
За прикладом "Реала". "Барселона" підписала вундеркінда з Бразилії Фото: Вітор Роке дебютував за збірну Бразилії у 18 років (cbf.com.br)
Автор: Антон Федорців

Іспанська "Барселона" оформила перехід нападника бразильського "Атлетіко Паранаенсе" Віктора Роке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

18-річний форвард погодився переїхати до Європи. Перспективний виконавець у березні дебютував у складі збірної Бразилії.

Вітор Роке підписав із "Барсою" контракт на 7 років. Переїзд на "Камп Ноу" відбудеться перед сезоном 2024/25. Трансфер коштуватиме каталонцям орієнтовно 40 млн євро. До тих пір нападник продовжить виступи в бразильській Серії А.

"Барселона", вочевидь, вирішила наслідувати трансферну модель мадридського "Реала". Королівський клуб упродовж останніх сезонів зосередився на купівлі перспективних футболістів із різних куточків планети. Зокрема, на "Бернабеу" переїхали француз Камавінга та бразильці Вінісіус і Родріго.

У нинішньому сезоні Вітор Роке провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів. Центфорвард оформив голи в чемпіонаті та Кубку Бразилії, Копа Лібертадорес і чемпіонаті штату Парана. Нинішній сезон – третій для нього на професіональному рівні.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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