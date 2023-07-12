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По примеру "Реала". "Барселона" подписала вундеркинда из Бразилии

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Барселона, Среда 12 июля 2023 15:28
По примеру "Реала". "Барселона" подписала вундеркинда из Бразилии Фото: Витор Роке дебютировал за сборную Бразилии в 18 лет (cbf.com.br)
Автор: Антон Федорцив

Испанская "Барселона" оформила переход нападающего бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Виктора Роке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

18-летний форвард согласился переехать в Европу. Перспективный исполнитель в марте дебютировал в составе сборной Бразилии.

Витор Роке подписал с "Барсой" контракт на 7 лет. Переезд на "Камп Ноу" состоится перед сезоном 2024/25. Трансфер обойдется каталонцам ориентировочно в 40 млн евро. До того времени нападающий продолжит выступления в бразильской Серии А.

"Барселона", очевидно, решила подражать трансферной модели мадридского "Реала". Королевский клуб в последние сезоны сосредоточился на покупке перспективных футболистов из разных уголков планеты. В частности, на "Бернабеу" переехали француз Камавинга, а также бразильцы Винисиус и Родриго.

В нынешнем сезоне Витор Роке провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей. Центфорвард оформил голы в чемпионате и Кубке Бразилии, Копа Либертадоресе и чемпионате штата Парана. Нынешний сезон – третий для него на профессиональном уровне.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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