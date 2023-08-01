За прикладом боротьби з піратами. Посол України закликав захистити "зерновий коридор" від Росії

За його словами, Україна може забезпечити зерном багато країн світу. Вже зараз українського зерна вистачить на 400 млн осіб. Але сухопутні маршрути експорту не замінять перевезення морем, оскільки їх недостатньо.

Тому Макеєв закликав провести у Чорному морі операцію для того, щоб захистити зерновози від можливих атак росіян.

"Якби НАТО захищало українські вантажні та торгові судна, що проходять Чорним морем, це було б дуже гарним знаком, подібно до того, як НАТО і ЄС захищали або захищають морські шляхи від піратства в Середземному морі або на Африканському Розі. А зараз жодне судно в Чорному морі не почувається безпечно і вільно", - розповів дипломат.

Захист від піратів в Африці

Нагадаємо, найбільш гострою проблемою піратства в Африці зазвичай була біля берегів Сомалі. Пірати часто захоплювали судна, які перевозили нафту та інші ресурси.

Але для забезпечення безпеки судноплавства країни НАТО і не тільки спрямували до Африканського Рогу свої військові патрулі. З того часу піратство там практично зникло.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав запустити військові патрулі для охорони суден, які експортуватимуть українське зерно після виходу Росії із "зернової угоди".