ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За прикладом боротьби з піратами. Посол України закликав захистити "зерновий коридор" від Росії

Новость на русском →
Вівторок 01 серпня 2023 17:51
За прикладом боротьби з піратами. Посол України закликав захистити "зерновий коридор" від Росії Фото: Олексій Макеєв, посол України у Німеччині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам Заходу необхідно захистити "зерновий коридор" у Чорному морі за прикладом боротьби з піратами в Африці.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, Україна може забезпечити зерном багато країн світу. Вже зараз українського зерна вистачить на 400 млн осіб. Але сухопутні маршрути експорту не замінять перевезення морем, оскільки їх недостатньо.

Тому Макеєв закликав провести у Чорному морі операцію для того, щоб захистити зерновози від можливих атак росіян.

"Якби НАТО захищало українські вантажні та торгові судна, що проходять Чорним морем, це було б дуже гарним знаком, подібно до того, як НАТО і ЄС захищали або захищають морські шляхи від піратства в Середземному морі або на Африканському Розі. А зараз жодне судно в Чорному морі не почувається безпечно і вільно", - розповів дипломат.

Захист від піратів в Африці

Нагадаємо, найбільш гострою проблемою піратства в Африці зазвичай була біля берегів Сомалі. Пірати часто захоплювали судна, які перевозили нафту та інші ресурси.

Але для забезпечення безпеки судноплавства країни НАТО і не тільки спрямували до Африканського Рогу свої військові патрулі. З того часу піратство там практично зникло.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав запустити військові патрулі для охорони суден, які експортуватимуть українське зерно після виходу Росії із "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море зерновий коридор Алексей Макеев Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні