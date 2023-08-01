По примеру борьбы с пиратами. Посол Украины призвал защитить "зерновой коридор" от России

Странам Запада необходимо защитить "зерновой коридор" в Черном море по примеру борьбы с пиратами в Африке.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По его словам, Украина может снабжать зерном многие страны мира. Уже сейчас украинского зерна хватит для 400 млн человек. Но сухопутные маршруты экспорта не заменят перевозку по морю, поскольку их недостаточно.

Поэтому Макеев призвал провести в Черном море операцию для того, чтобы защитить зерновозы от возможных атак россиян.

"Если бы НАТО защищало украинские грузовые и торговые суда, проходящие по Черному морю, это было бы очень хорошим знаком, подобно тому как НАТО и ЕС защищали или защищают морские пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге. А сейчас ни одно судно в Черном море не чувствует себя безопасно и свободно", - рассказал дипломат.

Защита от пиратов в Африке

Напомним, наиболее острой проблема пиратства в Африке обычно была у берегов Сомали. Пираты часто захватывали судна, которые перевозили нефть и другие ресурсы.

Но для обеспечения безопасности судоходства страны НАТО и не только направили в район Африканского Рога свои военные патрули. С тех пор пиратство там практически исчезло.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал запустить военные патрули для охраны судов, которые будут экспортировать украинское зерно после выхода России из "зерновой сделки".