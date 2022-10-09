Прикинулись Шмигалем і зателефонували Байрактару. Українська розвідка зірвала провокацію ФСБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром", - йдеться в повідомленні.

Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

При цьому розвідникам вдалося перехопити дані про можливу провокацію, тому російським хакерам довелося відповідати на питання про те, що ж насправді сталося з Кримським мостом та розмовляти з "секретарем компанії Baykar".

"Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито", - додають в ГУР.

Цікаво, що російські оперативники не змогли добре себе приховати, тому викрили себе фразою "бабьє лєто", сказаною на російський манер.