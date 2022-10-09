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Прикинулись Шмигалем і зателефонували Байрактару. Українська розвідка зірвала провокацію ФСБ

Новость на русском →
Україна, Неділя 09 жовтня 2022 09:54
Прикинулись Шмигалем і зателефонували Байрактару. Українська розвідка зірвала провокацію ФСБ Фото: ГУР зірвало провокацію ФСБ за участю гендиректора Baykar (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники зірвали провокацію, яку готували російські пранкери проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром", - йдеться в повідомленні.

Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

При цьому розвідникам вдалося перехопити дані про можливу провокацію, тому російським хакерам довелося відповідати на питання про те, що ж насправді сталося з Кримським мостом та розмовляти з "секретарем компанії Baykar".

"Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито", - додають в ГУР.

Цікаво, що російські оперативники не змогли добре себе приховати, тому викрили себе фразою "бабьє лєто", сказаною на російський манер.

Раніше українські розвідники попереджали про підготовку інформаційної акції з боку Росії з дискредитації президента Володимира Зеленського.

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Байрактар
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