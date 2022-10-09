Притворились Шмыгалем и позвонили Байрактару. Украинская разведка сорвала провокацию ФСБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром", - говорится в сообщении.

Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake.

При этом разведчикам удалось перехватить данные о возможной провокации, поэтому российским хакерам пришлось отвечать на вопрос о том, что же произошло с Крымским мостом и разговаривать с "секретарем компании Baykar".

"Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены", - добавляют в ГУР.

Интересно, что российские оперативники не смогли хорошо себя скрыть, поэтому разоблачили себя фразой "бабье лето", сказанной на российский манер.