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Притворились Шмыгалем и позвонили Байрактару. Украинская разведка сорвала провокацию ФСБ

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 09:54
Притворились Шмыгалем и позвонили Байрактару. Украинская разведка сорвала провокацию ФСБ Фото: ГУР сорвало провокацию ФСБ с участием гендиректора Baykar (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики сорвали провокацию, которую готовили российские пранкеры против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром", - говорится в сообщении.

Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake.

При этом разведчикам удалось перехватить данные о возможной провокации, поэтому российским хакерам пришлось отвечать на вопрос о том, что же произошло с Крымским мостом и разговаривать с "секретарем компании Baykar".

"Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены", - добавляют в ГУР.

Интересно, что российские оперативники не смогли хорошо себя скрыть, поэтому разоблачили себя фразой "бабье лето", сказанной на российский манер.

Ранее украинские разведчики предупреждали о подготовке информационной акции со стороны России по дискредитации президента Владимира Зеленского.

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