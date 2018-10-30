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Приказы Гриценко на посту министра обороны могли привести к убыткам на 100 млн гривен

Новости » Политика    30.10.2018 - 10:49
Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)
Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

В отчете военных идет речь о приказах министра обороны Анатолия Гриценко с 2005 года

Приказы экс-министра обороны Анатолия Гриценко могли привести к нанесению государству убытков на общую сумму свыше 100 миллионов гривен. Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на аудиторский отчет Минобороны по деятельности собственного государственного предприятия "Інвестжитло" за 2013-2015 годы пришли к выводу, передает "Экономическая правда".

Как отмечается, в отчете военных идет речь о приказах министра обороны Анатолия Гриценко с 2005 года, которыми ГП "Інвестжитло" наделили имуществом пяти высвобожденных военных городков в г. Одесса и г. Киев, которое менеджмент государственного предприятия продал вместе с землей за 30,3 миллиона гривен.

Позже здания на месте городков были снесены, а на их месте возвели многоэтажки.

"В дальнейшем, на основании разрешений, выданных бывшим министром обороны Гриценко А.С., предприятием реализованы объекты недвижимости, расположенные на земельных участках общей площадью 8,87 га (в г. Киев – 7,34 га, в г. Одесса – 1,53 га)", - говорится в отчете.

На вырученные деньги военным закупили квартиры в г. Болград Одесской области и в г. Очаков Николаевской области.

Некоторые средства ГП "Інвестжитло" использовало для уплаты налогов и выплаты заработной платы своему штату.

Впрочем, аудиторы пришли к выводам, что при продаже не была учтена стоимость земли, которая по подсчетам составляет более 100 миллионов гривен.

"В данном аудиторском документе чиновниками воплощена нетипичная практика указывать на конкретную фамилию. Фактически, имя Гриценко, который передал имущество "Інвестжитлу" фигурирует несколько раз наряду с многомиллионными убытками, однако никоим образом не указаны те директора государственного предприятия, которые и продали военное имущество. Это может свидетельствовать о том, что кто-то оставил указания для правоохранительных органов, чтобы уголовное производство открывали именно против Гриценко", - считает Каневский.

На запрос о дальнейшей судьбе данного аудиторского отчета в Министерстве обороны сообщили, что документ направлен в военную прокуратуру Одесского гарнизона. При этом, как пишет "Экономическая правда", в прокуратуре не видят нарушений законодательства или уголовно-наказуемых деяний на страницах упомянутого отчета.

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