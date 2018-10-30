Накази Гриценка на посаді міністра оборони могли призвести збитків на 100 млн гривень

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

У звіті військових йде мова про накази міністра оборони Анатолія Гриценка від 2005 року

Накази екс-міністра оборони Анатолія Гриценка могли призвести до завдання державі збитків на загальну суму понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на аудиторський звіт Міноборони щодо діяльності власного державного підприємства "Інвестжитло" за 2013-2015 роки дійшли висновку, передає "Економічна правда".

Як зазначається, у звіті військових йде мова про накази міністра оборони Анатолія Гриценка від 2005 року, якими ДП "Інвестжитло" наділили майном п’яти вивільнених військових містечок в м. Одеса та м. Київ, яке менеджмент державного підприємства продав разом з землею за 30,3 мільйона гривень.

Пізніше будівлі на місці містечок були знесені, а на їх місці звели багатоповерхівки.

"В подальшому, на підставі дозволів, виданих колишнім міністром оборони Гриценком А.С., підприємством реалізовано об’єкти нерухомості, розміщені на земельних ділянках загальною площею 8,87 га (в м. Києві – 7,34 га, в м. Одесі – 1,53 га)", - йдеться у звіті.

На виручені гроші військовим закупили квартири у м. Болград Одеської області та у м. Очаків Миколаївської області.

Деякі кошти ДП "Інвестжитло" використало для сплати податків та виплати заробітної плати своєму штату.

Втім, аудитори дійшли висновків, що під час продажу не була врахована вартість землі, яка за підрахунками становить понад 100 мільйонів гривень.

"У даному аудиторському документі чиновниками втілена нетипова практика вказувати на конкретне прізвище. Фактично, ім’я Гриценка, який передав майно "Інвестжитлу" фігурує кілька разів поряд із багатомільйонними збитками, однак жодним чином не вказані ті директори державного підприємства, які і продали військове майно. Це може свідчити про те, що хтось залишив вказівки для правоохоронних органів, щоб кримінальне провадження відкривали саме проти Гриценка", - вважає Канєвський.

На запит про подальшу долю даного аудиторського звіту в Міністерстві оборони повідомили, що документ надісланий до військової прокуратури Одеського гарнізону. При цьому, як пише "Економічна правда", у прокуратурі не вбачають порушень законодавства чи кримінально-карних діянь на сторінках згаданого звіту.