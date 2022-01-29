"Приказы Бога". В США задержали мужчину за подготовку покушения на Байдена

В США задержали жителя Канзаса за подготовку покушения на президента Джо Байдена. О своих планах он открыто писал в социальной сети, а также предупредил агентов Секретной службы в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Сообщается, что арестованном строительному подрядчику Скотту Мерриману выдвинули обвинения в подготовке покушения на Байдена. Он ехал из города Индепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Мэриленд), где и был перехвачен агентами Секретной службы.

По данным следствия, Мерриман предупредил агентов о намерении приехать в Белый дом, чтобы "обезглавить змею в сердце нации". Он также говорил о том, что сделать это ему якобы приказал Бог.

С чего все начиналось

В начале недели полиция Канзаса уведомила Секретную службу о том, что Мерриман позвонил им и сказал, что во вторник отправится в округ Колумбия, чтобы "повидаться с президентом".

Агенты связались с ним по телефону, и мужчина заявил, что у него есть информация для президента относительно Книги Откровений, которую "Бог поручил ему доставить".

Угрозы в соцсетях

Со вторника по четверг Мерриман опубликовал серию постов в Facebook с все более угрожающими формулировками. В одном из сообщений он извинился перед заказчиками за то, что отменил все планы, поскольку "отправился в поездку под руководством Бога" в Вашингтон.

Кроме того, в Facebook он также разместил пост, в котором назвал телефонный звонок агента Секретной службы "разговором с дьяволом", которому пообещал "отрубить головы старым змеям".

Также, по его словам, "Люцифер" якобы послал своих агентов поговорить с ним в кантри-ресторан Cracker Barrell в Хагерстауне. Мужчина также предсказал якобы собственную смерть, которая должна наступить 13 июня 2025 года.

Задержание

Мерримана задержали в Хагерстауне, при себе у него был рюкзак, в котором нашли три патрона. Задержанный объяснил, что это якобы Бог велел взять их с собой.

В четверг, 27 января, официальные лица заявили, что Мерриман звонил в Белый дом и в разговоре с представителями Секретной службы открыто угрожал президенту.

"В Белом доме произойдет чудо. Я считаю, что Джо Байден теперь Антихрист, и он получит смертельное ранение. Я нанесу этот удар во имя Христа", - написал мужчина в последнем посте до задержания.