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Приказал сложить оружие во время оккупации Крыма: будут судить экс-командующего ВМС Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 30 ноября 2021 16:04
Приказал сложить оружие во время оккупации Крыма: будут судить экс-командующего ВМС Украины Фото: будут судить экс-командующего ВМС Украины за содействие в оккупации Крыма (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун, Олег Черныш

Прокуратура Крыма в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины. Его обвиняют в государственой измене и создании и руководстве преступной организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 марта 2014 года он отдал приказ военным сложить оружие и не сопротивляться во время оккупации Крыма. В то время как должен был сдерживать и локализовать вооруженный конфликт, а при необходимости дать отпор вооруженной агрессии.

Также сообщается, что обвиняемый объединился в преступную организацию с другими лицами, которые были на стороне РФ во время оккупации полуострова.

"Сразу после назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму", - говорится в сообщении.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о бывшем командующем ВМС Денисе Березовском. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Отметим, Березовского назначили командующим ВМС 1 марта 2014 года, а уже на следующий день он совершил госизмену и был отстранен. На сегодня занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом России.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное следствие против Березовского.

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