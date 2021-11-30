Приказал сложить оружие во время оккупации Крыма: будут судить экс-командующего ВМС Украины

Прокуратура Крыма в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины. Его обвиняют в государственой измене и создании и руководстве преступной организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

По данным следствия, 1 марта 2014 года он отдал приказ военным сложить оружие и не сопротивляться во время оккупации Крыма. В то время как должен был сдерживать и локализовать вооруженный конфликт, а при необходимости дать отпор вооруженной агрессии.

Также сообщается, что обвиняемый объединился в преступную организацию с другими лицами, которые были на стороне РФ во время оккупации полуострова.

"Сразу после назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму", - говорится в сообщении.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о бывшем командующем ВМС Денисе Березовском. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Отметим, Березовского назначили командующим ВМС 1 марта 2014 года, а уже на следующий день он совершил госизмену и был отстранен. На сегодня занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом России.