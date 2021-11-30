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Наказав скласти зброю під час окупації Криму: судитимуть екс-командувача ВМС України

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 16:04
Наказав скласти зброю під час окупації Криму: судитимуть екс-командувача ВМС України Фото: судитимуть екс-командувача ВМС України за сприяння окупації Криму (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Прокуратура Криму в порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього контрадмірала командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Його звинувачують у державній зраді та створенні й керівництві злочинною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 1 березня 2014 року екс-командувача ВМС наказав скласти зброю і не чинити опір під час окупації Криму. Однак він мав стримувати та локалізувати збройний конфлікт, а за необхідності надати відсіч озброєній агресії.

Зазначають, що обвинувачений об'єднався в злочинну організацію з іншими особами, які були на боці РФ під час окупації півострова.

"Одразу після призначення на посаду він публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ. У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади та зобов'язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура Криму завершила розслідування щодо кримського "судді", який став співпрацювати з окупаційною владою. Обвинувальний акт щодо нього передано до суду, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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