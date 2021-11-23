ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Переметнулся к РФ. Суд разрешил заочное следствие против экс-командующего ВМС Березовского

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 12:31
Переметнулся к РФ. Суд разрешил заочное следствие против экс-командующего ВМС Березовского Фото: суд разрешил заочное следствие против экс-командующего ВМС Березовского (facebook.com/court.shev.kiev)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное следствие против бывшего Командующего Военно-морскими силами Украины Дениса Березовского. Он перешел на службу к россиянам и сейчас занимает пост замкомандующего Тихоокеанским флотом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию офиса генерального прокурора.

Указано, что 18 ноября суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в рамках уголовного производства против Березовского. Он подозревается в госизмене и создании преступной организации.

Более того, правоохранители опубликовали повестку на допрос экс-командующему ВМС. Он должен явиться 24 ноября в Херсон для того, чтобы ознакомится с материалами дела, получить обвинительный акт и сообщение о подозрении.

Напомним, Березовский был назначен командующим ВМС 1 марта 2014 года во время захвата Крыма Россией, но уже на следующий день предал присягу Украине и переметнулся к противнику.

В РФ его назначили заместителем Командующего Тихоокеанского флота и повысили до вице-адмирала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Шевченковский райсуд
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"