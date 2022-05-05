Приказал лечить оккупантов. В Херсонской области начальника колонии подозревают в госизмене
В Херсонской области начальник одной из колоний перешел на сторону оккупантов. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, руководитель учреждения наказания разрешил российским войскам беспрепятственно попадать на территории колонии. Он приказал лечить российских военных и привлекает осужденных к проведению ремонтных работ вражеской техники.
Кроме того, чиновник склоняет других людей к сотрудничеству с оккупационными войсками и спецслужбами РФ.
Против мужчины было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему заочно объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харьковской области обнаружили еще двух коллаборантов, а именно женщину, вербующую местных жителей, и мэра-самозванца.
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