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Приказал лечить оккупантов. В Херсонской области начальника колонии подозревают в госизмене

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Херсонская область, Четверг 05 мая 2022 18:03
Приказал лечить оккупантов. В Херсонской области начальника колонии подозревают в госизмене Фото: в Херсонской области начальник колонии подозревается в госизмене (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области начальник одной из колоний перешел на сторону оккупантов. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель учреждения наказания разрешил российским войскам беспрепятственно попадать на территории колонии. Он приказал лечить российских военных и привлекает осужденных к проведению ремонтных работ вражеской техники.

Кроме того, чиновник склоняет других людей к сотрудничеству с оккупационными войсками и спецслужбами РФ.

Против мужчины было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему заочно объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области обнаружили еще двух коллаборантов, а именно женщину, вербующую местных жителей, и мэра-самозванца.

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