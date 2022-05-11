UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приказ Генштаба и не только. В "Азове" объяснили, почему не готовы сдаться РФ

Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Защитники Мариуполя, продолжают держать оборону "Азовстали", следуя приказу военного командования. Нарушить его они не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Sky News офицера управления разведки из полка "Азов" Ильи Самойленко.

"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону, - ред.). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы", - сказал он.

По его словам, помимо приказа, полк "Азов" признан в России террористической организацией. Поэтому в РФ его подразделению грозит тюремное заключение.

К тому же защитники Мариуполя - свидетели убийств и зверств российских солдат в Мариуполе, поэтому Кремль в принципе не заинтересован, чтобы украинские военные, оставшиеся в "Азовстали", выжили.

Напомним, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовМариупольАзовсталь