Наказ Генштабу не тільки. В "Азові" пояснили, чому не готові здатися РФ

Захисники Маріуполя продовжують тримати оборону "Азовсталі", дотримуючись наказу військового командування. Порушити його вони не можуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Sky News офіцера управління розвідки з полку "Азов" Іллі Самойленка.

"Ми не можемо здатися, тому що у нас немає наказу здатися. Ми не порушимо попередній наказ (тримати оборону, - ред.). Це дуже важливо. Ми не порушуємо накази. Ми чітко виконуємо накази", - сказав він.

За його словами, окрім наказу, полк "Азов" визнаний у Росії терористичною організацією. Тому в РФ його підрозділу загрожує ув'язнення.

До того ж захисники Маріуполя - свідки вбивств і звірств російських солдатів у Маріуполі, тому Кремль у принципі не зацікавлений, щоб українські військові, що залишилися в "Азовсталі", вижили.