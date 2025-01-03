Прострочені ліки та приміщення без опалення. У лікарні на Прикарпатті виявили порушення

Нагадаємо, що українці, які стикаються з несумлінним наданням послуг у медичних закладах, можуть скаржитися до Національної служби здоров'я України. Найчастіше пацієнти скаржаться на вимагання лікарями коштів за ліки та послуги, які входять до Програми медичних гарантій.