Прострочені ліки та приміщення без опалення. У лікарні на Прикарпатті виявили порушення

У Прикарпатському медзакладі виявили низку серйозних порушень, які ставлять під загрозу права і здоров'я пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.
Моніторингова група Національного превентивного механізму (НПМ) відвідала Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я, де під час візиту було виявлено серйозні порушення.
Фото: Telegram омбудсмена України
Зокрема, було виявлено такі недоліки:
"Такі умови в медичних закладах є неприйнятними! Готуємо акти реагування до компетентних органів. Права пацієнтів мають бути відновлені, а умови лікування - гідні та безпечні", - наголосив Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, що українці, які стикаються з несумлінним наданням послуг у медичних закладах, можуть скаржитися до Національної служби здоров'я України. Найчастіше пацієнти скаржаться на вимагання лікарями коштів за ліки та послуги, які входять до Програми медичних гарантій.