Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения

В Прикарпатском медучреждении обнаружили ряд серьезных нарушений, которые ставят под угрозу права и здоровье пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Мониторинговая группа Национального превентивного механизма (НПМ) посетила Прикарпатский областной клинический центр психического здоровья, где во время визита были выявлены серьезные нарушения.
Фото: Telegram омбудсмена Украины
В частности, были выявлены следующие недостатки:
"Такие условия в медицинских учреждениях являются неприемлемыми! Готовим акты реагирования в компетентные органы. Права пациентов должны быть восстановлены, а условия лечения - достойные и безопасные", - отметил Дмитрий Лубинец.
Напомним, что украинцы, которые сталкиваются с недобросовестным предоставлением услуг в медицинских учреждениях, могут жаловаться в Национальную службу здоровья Украины. Чаще всего пациенты жалуются на вымогательство врачами средств за лекарства и услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий.