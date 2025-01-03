Просроченные лекарства и помещения без отопления. В больнице на Прикарпатье выявили нарушения

Напомним, что украинцы, которые сталкиваются с недобросовестным предоставлением услуг в медицинских учреждениях, могут жаловаться в Национальную службу здоровья Украины. Чаще всего пациенты жалуются на вымогательство врачами средств за лекарства и услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий.