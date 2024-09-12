На Прикарпатті троє людей побили військового, постраждав перехожий, який хотів заступитися

У Івано-Франковську троє чоловіків побили військового, постраждав і перехожий, який хотів заступитися за нього. Нападників затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України, поліцію Івано-Франківської області.

Так, 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

"Чоловік розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим", - йдеться у повідомленні обласної поліції.

Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Їм виявився 40-річний військовослужбовець, мешканець Івано-Франківська. Його доставили до медичного закладу.

Також поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Що відомо про нападників

Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківська. Їм 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Свою вину фігуранти визнали. 26-ти та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Подробиці нападу

Поліцейські з’ясували, що в середмісті Івано-Франківська компанія відпочивала та вживала алкоголь.

"До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку", - зазначили в Нацполіції.

Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.